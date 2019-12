Jak ministrstvu za izobraževanje podarila polico za izmenjevanje knjig

Ljubljana, 18. decembra - Javna agencija za knjigo RS (Jak) je danes ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podarila polico za javno izmenjevanje knjig, poimenovano Knjigobežnica. Na njej se nahajajo knjige, ki jih bralci in bralke lahko vzamejo, v zameno pa pustijo kakšno svojo. Sodelavci Jaka so jo napolnili z najrazličnejšimi knjigami.