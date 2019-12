Koper, Trst in Milje v iskanje možnosti za vzpostavitev redne potniške linije

Koper, 21. decembra - Partnerji v projektu Inter-Connect so v torek podpisali pismo o nameri, s katerim so se zavezali iskati možnosti za vzpostavitev rednega in občanom prijaznega javnega potniškega prometa med Koprom na slovenski ter Miljami in Trstom na italijanski strani meje. V okviru projekta bodo skušali tudi združiti že obstoječe prometne linije.