Miroslav Škoro - pevec, ki si želi postati predsednik države

piše dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 18. decembra - Priljubljeni hrvaški pevec narodno-zabavne glasbe in lastnik več podjetij Miroslav Škoro je vstopil v predvolilno kampanjo za hrvaškega predsednika ob podpori hrvaške skrajne desnice in tudi nezadovoljnih volivcev ter članov vladajoče stranke HDZ. Tudi sam je nekoč bil saborski poslanec HDZ in hrvaški konzul na Madžarskem.