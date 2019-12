Znanstveniki iz 5000 let stare žvečilke pridobili človeški DNK

Koebenhavn, 18. decembra - Danski znanstveniki so iz več kot 5000 let starega kosa brezove smole, ki se jo je očitno uporabljajo kot neke vrste žvečilko, uspeli pridobiti DNK in ga tudi prebrati. Kamenodobni vzorec jim je dal dovolj informacij, da so razbrali, da je smolo žvečila ženska. Ugotovili so tudi, kaj je nazadnje jedla in kakšne bakterije je imela v ustni votlini.