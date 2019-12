Ministrstvo: V prihodnjih dveh letih v UKC Maribor za 15 milijonov evrov investicij

Ljubljana, 19. decembra - Ministrstvo za zdravje v odgovor na očitke Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor o počasnih vlaganjih v bolnišnično opremo izpostavlja, da so letos tam financirali investicije v vrednosti okoli dveh milijonov evrov. "Skupna vrednost projektov, ki se bodo realizirali v letih 2020 in 2021, pa je 14,8 milijona evrov," so navedli.