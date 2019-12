Gorenjski in koprski policisti zasegli več tisoč petard

Kranj, 18. decembra - Gorenjski policisti so v torek zasegli 452 petard tipa pirat in cobra, katerih posest, prodaja in uporaba je prepovedana. Del petard je bil po prijavi zasežen v eni izmed šol, drugi del pa so policistom izročili starši. Koprski policisti pa so minuli teden zasegli več tisoč petard. Nekatere so v trgovinah prodajali tudi otrokom.