Univerza na Primorskem pripravlja novo strategijo

Koper, 18. decembra - Nova rektorica Univerze na Primorskem (UP) Klavdija Kutnar je ob robu današnjega prednovoletnega sprejema izpostavila pomen povezovanja in sodelovanja znotraj univerze ter interdisciplinarnosti. UP po njenih besedah pripravlja tristebrno srednjeročno strategijo, ki bo med drugim temeljila tudi na povezovanju z gospodarstvom.