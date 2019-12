Na DSP zimsko branje v okviru akcije World Poetry Movement

Ljubljana, 18. decembra - Na Društvu slovenskih pisateljev (DSP) bo zvečer potekalo zimsko branje članov društva in drugih avtorjev, s katero se pridružujejo globalni pesniški akciji World Poetry Movement. Ta z branji po svetu poudarja, da je "poezija pot do miru". S tem naslovom se v novembru in decembru dogajajo branja v 75 državah.