V Mali galeriji Banke Slovenije razstava študentov oblikovanja tekstilij

Ljubljana, 19. decembra - Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani bodo drevi v Mali galeriji Banke Slovenije odprli razstavo Garnir2: Vzponi in padci božanske grofice, na kateri se bosta predstavila študenta oblikovanja tekstilij in oblačil Klara Rešetič in Gašper Gajšek. Tandem je na zaključni modni reviji študentov oblikovanja tekstilij osvojil prvo nagrado.