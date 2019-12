Umrl srbski književnik in ambasador slovenske literature Zdravko Kecman

Ljubljana, 18. decembra - V torek je umrl srbski pesnik, pripovednik, prevajalec, esejist in kritik Zdravko Kecman, ki je bil tudi ambasador slovenske književnosti in jezika. Ta naziv je kot Pretnarjev nagrajenec prejel leta 2014 na mednarodnem Lirikonfestu v Velenju za večletno posredovanje slovenske literature v Bosni in Hercegovini in Republiki Srbski.