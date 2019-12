Na Hrvaškem preiskava proti tihotapcem 166 ljudi v Slovenijo

Zagreb, 18. decembra - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes sprožil preiskavo proti državljanoma Hrvaške in sedmim državljanom Severne Makedonije zaradi suma tihotapljenja ljudi. Med aprilom in oktobrom letos naj bi iz Bosne in Hercegovine preko Hrvaške v Slovenijo pretihotapili 166 ljudi.