Policija v Atenah z operacijami proti skvoterjem

Atene, 18. decembra - Grška policija je danes izpraznila več nezakonito naseljenih poslopij v Atenah in pri tem aretirala najmanj osem ljudi. Skvoterji so stanovanja v turistični četrti Kukaki, nedaleč o atenske Akropole, zasedli tudi v znak protesta proti kratkoročnemu oddajanju stanovanj, zaradi česar so se v tem delu mesta dvignile cene najemnin.