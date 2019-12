Predlog novele o orožju primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 18. decembra - DZ je danes s 44 glasovi za in 41 proti sklenil, da je predlog novele zakona o orožju primeren za nadaljnjo obravnavo. Številni poslanci so bili v razpravi kritični do rešitev v noveli, predvsem kar se tiče prekategorizacije orožja in pravil nošenja orožja, več poslancev je napovedalo, da bodo v drugem branju poskušali predlog dopolniti.