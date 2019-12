Von der Leynova: Časa za dogovor o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom ni veliko

Strasbourg, 18. decembra - Za sklenitev dogovora o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom do konca leta 2020 ni veliko časa, če ga ne bo mogoče doseči, pa bi to sicer škodilo interesom EU, a bi imelo večji vpliv na Veliko Britanijo, je danes v Strasbourgu evropskim poslancem dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.