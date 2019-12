Občina Šentjur uvaja modre cone in plačljivo parkiranje

Šentjur, 21. decembra - Šentjurski občinski svetniki so na torkovi seji sprejeli odlok o mirujočem prometu v Občini Šentjur. To pa pomeni vzpostavitev modre cone in plačljivega parkiranja s 1. januarjem. Do začetka veljave odloka bodo pristojne tehnične službe preverile možnosti fizične označitve modrih con in signalizacije, so za STA povedali na šentjurski občini.