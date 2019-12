Četrtek zadnji dan županovanja šentjernejskega župana Radka Luzarja

Šentjernej, 18. decembra - Za šentjernejskega župana Radka Luzarja, ki je zaradi nesoglasij v občinskem svetu septembra podal odstopno izjavo, bo četrtek zadnji dan županovanja. Odstop je napovedal za 19. december in tega datuma se bo tudi držal, je zagotovil za STA. Občino bo do izvolitve nadomestnega župana do predvidoma konca februarja vodil zdajšnji podžupan Janez Selak.