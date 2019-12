Decembrsko prenajedanje vodi v preobremenitev želodca, srca, pljuč in jeter

Ljubljana, 18. decembra - Praznično vzdušje velikokrat vodi v prenajedanje s hrano, bogato s sladkorjem, z nasičenimi maščobami, s soljo in prevelikimi količinami popitega alkohola. Obilica nezdrave hrane in pijače zelo obremenjuje telo, opozarjajo na Lekarniški zbornici Slovenije. Praznična hrana ima veliko energije in malo vlaknin, zato ne daje občutka sitosti.