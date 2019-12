Kopitar odločil podaljšek v Bostonu

Boston, 18. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju po podaljšku s 4:3 premagali Boston Bruins. Odločilni gol za kralje je minuto in pol pred iztekom dodatnega časa zadel Slovenec Anže Kopitar. Gostje so vodili z 1:0 in z 2:1, na koncu pa podaljšek izsilili z golom za 3:3 dve minuti pred koncem rednega dela.