Lakersi doživeli četrti poraz v sezoni

New York, 18. decembra - Košarkarji Los Angeles Lakers so pri Indiani Pacers doživeli četrti poraz v sezoni, na gostovanju pa prvega po 14 zmagah. Indiana je zmagala tesno s 105:102. LeBron James, ki je zgrešil met za tri točke 11 sekund pred koncem, je dosegel 20 točk ter po devet skokov in podaj.