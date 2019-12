Newyorčanko blizu Times Squara ubil kos fasade

New York, 18. decembra - Pot v službo mimo 17-nadstropne zgradbe na 49. ulici in 7. aveniji na Manhattnu se je v torek zjutraj tragično končal za 60-letno arhitektko Erico Tishman, ki ji je padel na glavo kos dotrajane fasade in jo na mestu ubil. Večina mimoidočih tega v deževnem jutru pod dežniki ni niti opazila.