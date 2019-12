Nato napoveduje v prihodnjem letu zagon edinstvenega obveščevalnega sistema

piše Petra von Wüllerstorff

Catania, 21. decembra - V letalskem oporišču v sicilijanski Sigonelli je v četrtek pristalo drugo od petih daljinsko vodenih letal iz sistema zveze Nato za nadzor kopnega iz zraka, ki bo po napovedih zavezniških poveljnikov zagotovil edinstveno in najsodobnejšo obveščevalno in izvidniško zmogljivost. Sistem naj bi začel delovati do prihodnjega poletja.