V Društvu Viljem Julijan prosijo za podporo bratcu in sestrici z redko boleznijo

Šentjur, 17. decembra - V Društvu Viljem Julijan prosijo za podporo deklici Sofiji, stari dve leti in pol, in njenemu devetmesečnemu bratcu Adamu, ki imata redko, hitro napredujočo nevrodegenerativno bolezen, metakromatsko levkodistrofijo. Pomagati jima je mogoče z nakazilom sredstev na TRR SI56 0510 0801 6768 867 in s SMS donacijami AS5 na številko 1919.