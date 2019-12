Mediji: Odškodninsko tožbo Janše bo obravnavalo celjsko sodišče

Ljubljana, 17. decembra - Tožbo predsednika SDS Janeza Janše zaradi sojenja v zadevi Patri bo obravnavalo celjsko sodišče, so danes poročali mediji. Sodni senat, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki Rudi Štravs, Tomaž Pavčnik in Jan Zobec, je namreč presodil, da obstajajo utemeljeni razlogi za prenos pristojnosti, je prvo poročalo Delo.