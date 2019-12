Stern po možganski kapi še vedno v kritičnem stanju

Los Angeles, 17. decembra - Nekdanji dolgoletni komisar severnoameriške košarkarske lige David Stern, ki je minuli petek prestal nujno operacijo zaradi možganske krvavitve, potem ko so ga v bolnišnico prepeljali zaradi kapi, je še vedno v kritičnem stanju. Zdaj 77-letni Stern je bil šef severnoameriške lige NBA kar 30 let - od leta 1984 do 2014.