Komisija za zaščito romske skupnosti o pripravi novega programa ukrepov

Ljubljana, 17. decembra - Komisija vlade za zaščito romske skupnosti je danes med drugim obravnavala pripravo novega nacionalnega programa ukrepov vlade za obdobje med leti 2021 in 2030. Po besedah ministra Jerneja Pikala so nekatera ministrstva že dala vsebinska izhodišča glede ciljev in drugih vsebin za nov program. Ostala pa so pozvali, naj to naredijo.