Evropske borze z izjemo londonske v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 17. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so z izjemo londonske današnje trgovanje končali v rdečem. Kot so ocenili analitiki, so borze po visoki ponedeljkovi rasti doživele popravke navzdol, piše francoska tiskovna agencija AFP. Tečaj evra se je rahlo zvišal, podražila se je tudi nafta.