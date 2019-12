Ob robu skupne seje slovenske in srbske vlade številna dvostranska srečanja

Novi Sad, 17. decembra - Današnjo skupno sejo slovenske in srbske vlade v Novem sadu so spremljala številna dvostranska srečanja na ministrski ravni. Pristojni ministri so obravnavali sodelovanje med državama ter odprta vprašanja s svojih področij, od zunanje politike, prek kmetijstva in notranjih zadev do kulture.