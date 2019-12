Poslanci danes o poroštvenem zakonu za drugi tir in del tretje razvojne osi

Ljubljana, 18. decembra - Poslanci bodo danes opravili drugo obravnavo vladnega predloga zakona, ki predvideva poroštvo za projekta drugi tir in del tretje razvojne osi v skupni višini 777 milijonov evrov. Vili Kovačič, ki nasprotuje obstoječemu projektu med Divačo in Koprom, je v primeru potrditve zakona napovedal presojo ustavnosti in novo referendumsko pobudo.