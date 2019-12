Poljsko vrhovno sodišče kritično do zakona o discipliniranju sodnikov

Varšava, 17. decembra - Poljsko vrhovno sodišče je bilo danes kritično do predloga zakona o discipliniranju sodnikov, ki se ne strinjajo s pravosodnimi reformami, ki jih uvajajo oblasti. Ocenili so, da bi lahko uvedba tega zakona na koncu privedla celo do izstopa Poljske iz EU, poročajo tuje tiskovne agencije.