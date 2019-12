Newyorške borze okoli izhodišč

New York, 17. decembra - Indeksi na newyorških borzah se na začetku trgovalnega dne vrtijo okoli izhodiščnih vrednosti. Napetosti vlagateljev so po zbližanju stališč ZDA in Kitajske glede carin ter zmagi Borisa Johnsona v Veliki Britaniji nekoliko popustile, a so skrbi prinesle najnovejše Boeingove napovedi.