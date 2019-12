Pahor sprejel najboljše športnice in športnike v letu 2019

Ljubljana, 17. decembra - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je pred začetkom prireditve Športnik leta v predsedniški palači skupaj z Jernejem Pikalom, podpredsednikom vlade in ministrom za izobraževanje, znanost in šport, sprejel najboljše športnice in športnike v iztekajočem se letu 2019. V imenu športnikov je na sprejemu spregovoril kolesar Primož Roglič.