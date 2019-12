Na fakulteti za socialno delo o zaščiti otrok pred nasiljem in zanemarjanjem

Ljubljana, 17. decembra - Na ljubljanski fakulteti za socialno delo so danes predstavili knjigo Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji, ki je nastala kot pobuda na vedno več javnih odzivov na primere zaščite otrok, ki so v praksi zelo izpostavljeni. Knjiga je multidisciplinarna, napisalo jo je 13 avtoric z različnih strokovnih področij.