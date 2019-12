Ljubljana, 17. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal je pet kilometrov dolg zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 30 do 40 minut.