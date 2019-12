Plakat iz filma Dva papeža z dovoljenjem kongregacije na vatikanski palači

Rim, 19. decembra - V Rimu je na ogled plakat iz Netflixovega filma Dva papeža. V velikem formatu so ga razobesili na pročelju vatikanske palače nedaleč od cerkve sv. Petra. Na njem sta igralca Jonathan Pryce in Anthony Hopkins, ki sta odigrala papeža Frančiška in njegovega predhodnika Benedikta XVI., poroča avstrijska tiskovna agencija APA.