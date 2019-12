V koprski občini obsojajo vandalizem

Koper, 17. decembra - Koprski občinski inšpektorat je v teh dneh prejel številne prijave vandalizma. Tako so neznani storilci med drugim onesnažili novoletno okrasitev, poškodovali prometno signalizacijo in nelegalno plakatirali javno infrastrukturo. Na koprski občini so dejanja ostro obsodili, zadevo pa so prijavili tudi policiji.