V Mariboru 11. podelili nagrade za družbeno odgovornost Horus

Maribor, 17. decembra - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je danes v Mariboru izbranim podjetjem, organizacijam in posameznikom enajstič podelil priznanja in nagrade za družbeno odgovornost Horus. S projektom želijo organizatorji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju.