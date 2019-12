Akupara k ustvarjanju privabila priseljence in begunce

Maribor, 17. decembra - Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera, ki je nastalo na pobudo skupine mladih in socialno kritičnih ljudi, je v Mariboru predstavilo rezultate enoletnega projekta Akupara. Gre za inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije, v katerem so priseljence in begunce pri ustvarjanju povezali z uveljavljenimi slovenskimi oblikovalci.