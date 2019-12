Obiske omejili tudi v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

Slovenj Gradec, 17. decembra - Zaradi povečanega števila virusnih okužb dihal so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec od danes do preklica omejili obiske na vseh oddelkih bolnišnice na eno zdravo osebo. Obiskovalce prosijo, naj dosledno upoštevajo navodila zdravstvenega osebja v bolnišnici, so sporočili iz bolnišnice.