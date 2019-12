Preiskava v baletni akademiji Dunajske državne opere odkrila resne pomanjkljivosti

Dunaj, 17. decembra - Komisija, ki je preiskovala obtožbe o telesnih in verbalnih zlorabah učencev baletne akademije Dunajske državne opere, je odkrila skoraj popolno pomanjkanje nadzora in ustreznega upravljanja. Komisijo je ustanovila vlada aprila, ko so mediji poročali o neprimernih pedagoških metodah in domnevnem spolnem napadu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.