Kitajska in Rusija za omilitev sankcij proti Severni Koreji

Peking, 17. decembra - Kitajska in Rusija bosta Varnostnemu svetu Združenih narodov predlagali omilitev sankcij proti Severni Koreji, ki so jih ZN uvedli zaradi njenega jedrskega programa. Peking je danes pozval k podpori temu predlogu, pri čemer so poudarili, da dialog med ZDA in Severno Korejo za rešitev jedrskih napetosti ne sme nazadovati.