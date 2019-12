Celjski mestni svetniki sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021

Celje, 17. decembra - Celjski mestni svetniki so danes v drugi obravnavi sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021. Za prihodnje leto so prihodki načrtovani v višini 66,7 milijona evrov, odhodki pa bodo znašali 74,1 milijona evrov. V proračunu za leto 2021 bodo prihodki znašali 60,8 milijona evrov, odhodki pa skoraj 64 milijonov evrov.