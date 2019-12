Janković izredno sejo mestnega sveta označil za predstavo

Ljubljana, 17. decembra - Ljubljanski župan Zoran Janković je ponedeljkovo izredno sejo ljubljanskega mestnega sveta, ki so jo skušali izvesti svetniki iz vrst SDS, NSi in LMŠ na temo kanalizacijskega kanala C0, označil za "predstavo za publiko" in nagajanje županu. Opozicijski svetniki so želeli le prostor v medijih, jim je očital.