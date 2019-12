Mineva 20 let od smrti režiserja Roberta Bressona

Pariz, 18. decembra - Mineva 20 let od smrti francoskega režiserja Roberta Bressona, ki je v karieri posnel le 13 celovečercev, danes pa velja za eno večjih imen francoskega filma. Znan je bil kot samosvoj ustvarjalec z izrazito osebnim, minimalističnim slogom. Rad je delal z naturščiki. Med njegovimi filmi so Žepar (1959), Srečno, Baltazar (1966) in Denar (1983).