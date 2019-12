Kmetijsko ministrstvo proti uporabi pirotehnike

Ljubljana, 17. decembra - Pirotehniška sredstva po nepotrebnem vznemirjajo in povzročajo trpljenje živalim. Negativnim vplivom pirotehnike so izpostavljene vse domače živali, še posebej pa so na poke občutljivi psi in konji, so opozorili na ministrstvu za kmetijstvo. Po njihovem mnenju je zato najboljša rešitev za dobrobit živali opustitev uporabe pirotehnike.