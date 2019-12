Ljubljana, 17. decembra - Svojci pogrešajo 28-letnega Jasmina Durakovića iz Kočevja. Pogrešanega so nazadnje videli v ponedeljek na območju Kosez v Ljubljani. Visok je okoli 170 centimetrov, suhe postave, kostanjevih kratkih las, štrlečih ušes in je neobrit z nekaj dni staro brado, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.