Norveško-italijansko vodstvo, tri Slovenke v finalu

Courchevel, 17. decembra - Norvežanka Mina Fürst Holtmann vodi po prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Courchevelu v Franciji. Drugo in tretje mesto zasedata Italijanki Marta Bassino in Federica Brignone. V finalu bodo nastopile tri Slovenke Meta Hrovat (12.), Tina Robnik (22.) in Ana Bucik (27.)