Franjo Bobinac: Vranješ je ambiciozen in verjame v slovensko reprezentanco

Ljubljana, 17. decembra - Člani predsedstva Rokometne zveze Slovenije so po 21 dneh iskanja naslednika Veselina Vujovića vendarle izbrali novega selektorja moške reprezentance. To mesto je zasedel 46-letni Šved Ljubomir Vranješ, ki se je z vodstvom zveze dogovoril za sodelovanje do leta 2024.