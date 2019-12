Žabe Gregorja Strniše po 50. letih v prenovljeni podobi

Ljubljana, 26. decembra - V Stari mestni elektrarni bosta drevi ob 18. in 21. uri premieri predstave Žabe po besedilu Gregorja Strniše, v režiji Maruše Kink in produkciji zavoda Bunker. "Duše so verjetno naprodaj že od samega koncepta duše naprej. Z njimi in za njih ljudje barantamo že tisočletja," je za STA o predstavi napisala režiserka.