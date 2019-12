Po vodovodu nekaterim vasem na Mirnopeškem prvič voda

Mirna Peč, 17. decembra - Po novozgrajenem vodovodnem sistemu v vaseh Gornji Podboršt in Golobinjek na Mirnopeškem je te dni prvič stekla voda, tamkajšnjih približno 40 prvih priključkov pa naj bi vodo dobilo do konca leta. Na omenjenem vodovodnem odseku so izvajalci zadnje dni opravili razkuževanje, tlačne preizkuse, prevzem in druge potrebne postopke.