Mediji: V sredo naj bi v BiH prišla prva skupina državljanov iz Sirije

Zagreb/Sarajevo, 17. decembra - Prva skupina državljanov Bosne in Hercegovine, ki so bili na ozemlju pod nadzorom skrajne džihadistične skupine Islamska država (IS) v Siriji in Iraku, naj bi se vrnila v BiH v sredo, danes poročajo sarajevski mediji. Sklicujejo se na neimenovane policijske vire, ki napovedujejo vrnitev približno 30 oseb, med katerimi naj bi bilo 13 žensk in otrok.